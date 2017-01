Corso Vittorio Emanuele, furto in una nota macelleria: "Chiediamo più rispetto"

Furto nella notte ai danni della nota macelleria del Corso Vittorio Emanuele, "Io Sono la Chianina". La denuncia dello staff su Facebook:

"Stanotte siamo stati vittime di un furto all'interno del nostro punto vendita. Sprezzanti del pericolo derivante dalla vicinanza della Caserma dei Carabinieri a 30 metri. I malviventi hanno agito portandosi via Prosciutti interi e chissà cos'altro. Ci intristisce molto, sapere che individui indisturbati agiscano contro chi la mattina scende affrontando una giornata fatta di 12/16 ore no stop, chi si smazza per mantenere in piedi la sua azienda, contro chi nonostante il periodo storico cerca di fare bene e meglio. Ci intristisce sapere di dover sapere che qualcosa che ti appartiene ti viene tolto da chi non ne ha diritto. Fa rabbia sapere che un ospite che non gradisci entra prepotentemente in casa tua senza la tua volontà. Ci affidiamo comunque alle forze dell'ordine che faranno il loro dovere, non abbassiamo la testa nè stamattina nè mai. Non lo facciamo perché in tutta onestà siamo stanchi della giungla ormai diventata "Normalità". Non vogliamo questa normalità vogliamo semplicemente più civiltà e rispetto. #staff #iosonolachianina"