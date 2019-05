Tenta di rubare liquore in un supermercato, poi minaccia di morte i dipendenti

Un 40enne di Marano, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato a Napoli dopo che in un supermercato in via del Torto, zona Rione Alto, aveva tentato di rubare bottiglie di liquore per circa 100 euro occultandole in uno zaino.

Fermato subito dopo l’uscita, il 40enne ha minacciato di morte i dipendenti dandosi alla fuga.

A seguito delle immediate ricerche organizzate dopo l’allarme giunto al 112, i Carabinieri lo hanno rintracciato e bloccato poco distante recuperando la refurtiva, che è stata restituita al proprietario.

L'arrestato è stato tradotto presso la casa circondariale di Poggioreale.