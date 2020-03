Furto in libreria a via Duomo: “Questo è il ringraziamento del quartiere”

Un furto nella notte ha colpito la libreria di via Duomo, A&M Bookstore. A comunicarlo sono stati i proprietari dell'attività che hanno denunciato la devastazione dei locali e il furto di denaro. Il ladro è entrato facendo breccia all'interno della libreria spaccando la vetrina con un sasso. Sconforto da parte dei due giovani proprietari che si erano resi protagonisti di una serie di iniziative di carattere culturale sin dal momento dell'apertura del punto vendita. Con due post su Facebook hanno raccontato tutto il loro rammarico.

I post dei proprietari della libreria

Amici purtroppo siamo costretti a comunicarvi che questa mattina siamo stati “visitati”, da un soggetto, che ha fatto breccia con un sasso nella vetrina della parte della libreria dedicata al “mondo bimbi”; sottraendoci beni e denaro. Dispiace che tale avvenimento sia avvenuto a pochi giorni dalla nostra bellissima iniziativa in favore dei ragazzi di Nisida. Questo quartiere dalla nostra apertura ha trovato giovamento, siamo divenuti polo di attrazione per i giovani e famiglie con le nostre iniziative sociali e culturali tese a fornire “input positivo” al quartiere. E QUESTO È STATO IL RINGRAZIAMENTO!

Ci aspettiamo che le istituzioni tutte ci siano vicine in questo momento, come lo sono state quando siamo stati autori di varie iniziative per la riqualificazione del quartiere. Ci aspettiamo, quindi, una visita ed un sostegno effettivo da parte del Sindaco e della Municipalità.

LO MERITIAMO!

Noi vi ringraziamo per essere la Napoli che ti fa saltare dal sonno alle 6:30 con la notizia che ti hanno sfasciato il negozio. Vi ringraziamo per i danni recati a noi, due ragazzi che stanno 12 ore al giorno, 7 giorni su 7 a lavoro.. perché emigrare proprio non ci piaceva e allora si, restiamo qui nella nostra Terra. Noi vi ringraziamo perché ancora una volta Napoli non ci delude e ci ricorda che ha due facce, quella del mare, del sole, dell’arte e della cultura. L’altra è quella che un ragazzo di 15 anni ha già una pistola. Vi ringraziamo per aver violentato casa nostra e aver violato i nostri diritti.

Vorremmo dimostrare che esiste la Napoli bella, quella che siamo noi. Ci avete dimostrato che esiste la Napoli di merda, quella che siete voi!

Le parole del sindaco

Il Sindaco Luigi de Magistris che riceverà a Palazzo san Giacomo nei prossimi giorni i giovani titolari della libreria ha dichiarato: "Ragazzi non mollate! Vigliacchi, miserabili e criminali non vinceranno l’amore che avete messo per la nostra Città. Siamo con voi e non vi lasceremo mai soli! Forza!".