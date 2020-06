Via Mezzocannone, furto alla Libreria Dante & Descartes

Nella notte tra venerdì e sabato ignoti si sono introdotti nella Libreria Dante & Descartes in via Mezzocannone per un furto.

A renderlo noto sui social è il libraio Raimondo Di Maio: "Nella notte i ladri hanno visitato la Libreria Dante & Descartes di via Mezzocannone 55, hanno cercato i soldi, svuotato la cassa delle monete da 1 e 2 euro non molte e trovate alcune banconote. Hanno svuotato tutti i cassetti cercando il tesoro secondo loro. Così hanno buttato all'aria tutto quello che hanno incontrato dietro il banco, il mobilino che contiene la Biblioteca Lillipuziana, straordinaria e rara collezione accumulata in tanti anni di ricerca, e recentemente arricchita dal fondo del grande bibliofilo Nicola Esposito di Pomigliano d'Arco. Un tesoro che vale molto più dei soldi che stupidamente fantasticavano di trovare. Poi hanno fatto cadere un altro mobiletto con i 160 Cuentos de Calleja, i fantastici piccoli e coloratissimi libri (cm 7 x 5), non immaginando anche per questi il grande valore della rarissima collezione... Hanno poi smontato tutti i quadri cercando la cassaforte che non c'era. Ho messo in salvo i bambini, lapsus i libri, ho fatto la denuncia e sembra che i ladri siano stati ripresi dalle telecamere".