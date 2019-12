Baby gang dei Quartieri a caccia di legna per Sant'Antonio: "Si allenano alla criminalità"

Un albero abbandonato, evidentemente conferito illecitamente come rifiuto, attira le attenzioni di tre bambini che si arrampicano in un'area abbandonata per appropriarsene, probabilmente per accaparrarsi la legna utile ai "fucarazzi" di Sant'Antonio.

È l'immagine immortalata da un cittadino dei Quartieri Spagnoli in via San Matteo che sta facendo il giro del web nelle ultime ore.

“In questo periodo dell’anno, episodi di questo genere diventano la quotidianità – è stato il commento del consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli – Molti bambini partecipano a questa caccia agli alberi che serviranno da materiale incendiario per il rito del rogo della festa di Sant’Antonio, denominato cippo di Sant’Antuono, che ricade a gennaio".

Borrelli stigmatizza la cosa come "un’abitudine pericolosa ed illegale", "quasi un allenamento al mondo della criminalità". "I più giovani – gli fa eco il consigliere dei Verdi alla II Municipalità Salvatore Iodice – hanno bisogno di buoni esempi, di far parte di una comunità, di un gruppo e di essere parte attiva della società per non intraprendere una cattiva strada".