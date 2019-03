Pizzerie sotto assedio: nella notte ladri da Attanasio ai Tribunali

La bomba carta da Sorbillo, gli spari contro Di Matteo, adesso un furto nella notte da Attanasio. Prosegue il periodo no per le pizzerie di via dei Tribunali, di fatto sotto assedio.

"Stamattina siamo arrivati come di consueto alle 9.30, ed abbiamo trovato la pizzeria sottosopra - denunciano i titolari della pizzeria Attanasio a NapoliToday - c'era stato un furto nella notte".

L'episodio criminale è stato immediatamente denunciato alla polizia. "I malviventi sono entrati dalla finestra al primo piano, rompendola, per poi scendere e dirigersi alla cassa". Hanno preso quello che c'era da prendere, poi sono scappati via senza fare rumore: "A pochi passi dalla cassa c'è una porta che dà sul retro - ci spiegano dalla pizzeria - la lasciamo sempre con le chiavi nella serratura interna perché di fianco abbiamo un deposito, la usiamo spesso". In pratica i ladri hanno semplicemente aperto la porta e si sono dileguati.

L'allarme: pizzerie sotto attacco?

Il furto ammonta a circa mille euro. "Il problema non è la cifra in sé - ci spiegano i titolari della pizzeria - quanto il fatto che siano entrati e che abbiano fatto tutto quello che volevano. Non sappiamo cosa sta succedendo, ma uno dopo l'altro stiamo venendo colpiti, su via dei Tribunali. Prima Sorbillo, poi Di Matteo, poi noi".

Pizzerie di Napoli sotto attacco, ipotesi che pure qualcuno sta lanciando? "È innegabile che ci sia un accanimento contro le pizzerie, oggi è toccato a noi, non so a chi capiterà domani. Sì, siamo allarmati".

Intanto i filmati della videosorveglianza saranno a breve consegnati alla polizia, così da supportare gli investigatori nella ricerca dei malviventi.