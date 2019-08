Mentre guida vede nella direzione opposta l'altra sua auto, guidata da uno sconosciuto

Un 45enne napoletano è stato arrestato dai Carabinieri di Lagonegro - provincia di Potenza, dopo aver rubato un'automobile. A denunciare la sua fuga è stato il proprietario dell'automobile rubata che, mentre guidava un'altra vettura in suo possesso, ha notato l'altra sua automobile sfrecciare nel senso opposto. A quel punto ha quindi avvisato la moglie, che gli ha confermato che l'auto non era dove era stata parcheggiata. Dopo la telefonata al 112 sono partite le ricerche: l'auto viaggiava in direzione Campania. Al termine di un breve inseguimento l'uomo è stato bloccato e arrestato.