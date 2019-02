Tenta un furto notturno nell'impianto di depurazione di Cuma, arrestato

I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Pozzuoli hanno tratto in arresto su via Reginella Ferdinando Scuotto, un 47enne di Quarto già noto alle forze dell'Ordine. Insieme a due complici - riusciti a darsi alla fuga nelle fasi concitate dell'intervento - si era introdotto nell'area ove è ubicato l'impianto di depurazione di Cuma e usando attrezzi atti allo scasso poi rinvenuti e sequestrati aveva forzato un autoarticolato e uno spazzaneve (quest’ultimo viene usato per rastrellare i fanghi dell’impianto).

Scoperto e raggiunto dagli operanti, ha opposto resistenza all'arresto venendo comunque bloccato ma solo dopo una breve colluttazione.

I militari dell’Arma sono stati visitati da medici dell'Ospedale di Pozzuoli. Hanno riportato contusioni guaribili in 7 giorni. L'arrestato, che ha riportato escoriazioni guaribili in 2 giorni, è in attesa di rito direttissimo.