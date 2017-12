Rubano l'identità ad un'avvocatessa: le prelevano 111mila euro dal conto in banca

Le hanno rubato l'identità e, in tre mesi, preso tutto ciò che aveva depositato sul proprio conto corrente: 111mila e 600 euro.

La vittima è una nota avvocatessa napoletana, che attacca il sistema bancario secondo lei incapace di impedire la frode. In breve, le era stato aperto un secondo conto corrente – in via telematica – sul quale sono confluiti i soldi.

Prelievi continui, addirittura fino a 19mila euro, passati del tutto indisturbati. A riportare la vicenda è il Mattino.