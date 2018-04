La banda delle 'gomme sgonfie': ecco come operavano i tre napoletani

Squarciavano gli pneumatici per costringere gli automobilisti (molto spesso anziani) a fermarsi per montare la ruota di scorta. A quel punto intervenivano rubando gli oggetti lasciati all'interno dell'abitacolo (borse, portafoglio, telefoni, carte di credito). Operava così una banda composta da tre napoletani, sgominata dall'intervento dei carabinieri del Reparto Operativo della Compagnia di Forlì. La notizia è riportata da ForlìToday. La banda (un 39enne e due 43enni) aveva messo a segno 14 furti in Romagna ma anche a Roma, in Toscana, nelle Marche e in Veneto. I tre sono stati arrestati per reati contro il patrimonio.



Il bottino complessivo ammonta a circa diecimila euro. Spesso i tre riuscivano a impossessarsi anche del pin della carta bancomat (talvolta salvato nel telefono o scritto su un pezzo di carta nel portafoglio) e facevano grossi prelievi pochi minuti dopo il furto. Il video documenta un furto avvenuto a Forlì nello scorso ottobre, quando la vittima fu un uomo di mezz'età appena uscito da un supermercato. I tre arresti sono scattati a Napoli: i componenti della banda sono stati rinchiusi a Poggioreale.