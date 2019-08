Ruba un diamante truffando gioielleria e banca: scoperto

Era riuscito a raggirare sia una banca che una famosa gioielleria di Milano riuscendo a portare via un diamante del valore di 52mila euro. Protagonista un 42enne della provincia di Napoli che ha tentato il colpo nel quartiere Monteleone a Milano. L'uomo era quasi riuscito a sottrarre il gioiello a un negozio di via Scavia quando è stato scoperto e bloccato. Probabilmente con l'aiuto di complici era quasi riuscito a pagare il diamante con un assegno scoperto intestato a una banca di credito cooperativo del Sud.

La scoperta

Il direttore della banca che doveva accettare l'assegno per coprire la spesa aveva anche accettato il titolo, forse parlando con un complice, ma grazie ad altri controlli è riuscito a scoprire la truffa. Il ladro era riuscito però a portare via il gioiello e stava per prendere un treno alla stazione centrale meneghina quando è stato raggiunto dalla polizia che gli hanno stretto le manette ai polsi. È caccia ai complici che hanno permesso il raggiro.

