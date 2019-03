Furto in una nota gioielleria: rubati tutti i preziosi

Brutto risveglio per i cittadini di Pompei e per i titolari di una nota gioielleria. Ignoti hanno devastato gli ingressi, rotto le vetrine e portato via gran parte dei gioielli presenti nei locali. È accaduto nella notte e sul fatto indagano i carabinieri della locale stazione. Un furto con scasso e “spaccata” che ha turbato i cittadini sia perché ha coinvolto una storica e conosciuta gioielleria del posto sia ancora per la violenza nel portare a compimento il furto.

Il bottino

L’entità del bottino è ancora da quantificare, i danni sono ingenti. I carabinieri, dopo i rilievi del caso, sono stanno indagando per risalire all’identità dei malviventi. L’episodio comunque alimenta il dibattito sulla sicurezza che nell’intera zona e soprattutto nell’ultimo periodo resta sempre centrale