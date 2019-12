Ruba un bracciale in gioielleria, poi scoperta finge di ritrovarlo a terra: arrestata

Martedì mattina una donna di nazionalità georgiana, insieme ad altre due donne, è entrata in una gioielleria di Corso Umberto I dove, approfittando della distrazione della commessa, ha prelevato un bracciale esposto sul bancone nascondendolo nella tasca del giubbotto.

L’addetta alla vendita, accortasi della mancanza dell’oggetto, ne ha chiesto la restituzione scatenando la reazione della donna che ha finto di ritrovare il bracciale caduto in terra e si è data alla fuga insieme alle complici. Il titolare del negozio ha inseguito le donne riuscendo a raggiungere e a bloccarne una proprio mentre è sopraggiunto un equipaggio dell’Ufficio Prevenzione Generale.

La donna, N.D., 46enne georgiana irregolare sul territorio nazionale, è stata arrestata per rapina impropria e denunciata per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.