Furto da Friggipizza, i proprietari: "Napoli non è solo soprusi e criminalità"

"Questa mattina la sveglia per noi è suonata prima del solito.Siamo stati vittime di due malviventi che ci hanno sfasciato l'entrata del negozio e hanno rubato la cassa di qualche spicciolo. Abbiamo provveduto a denunciare e con l'aiuto delle telecamere di videosorveglianza abbiamo i volti di coloro i quali volevano rubare il nostro sogno. Siamo a Fuorigrotta da tre generazioni perchè crediamo in un futuro per Napoli. Vi ringraziamo per aver violentato casa nostra e aver violato i nostri diritti. Vorremmo dimostrare che non esiste solo la Napoli fatta di criminalità e soprusi ma anche la Napoli bella perciò chiediamo ad amici e clienti di condividere questo post perché solo attraverso la collaborazione di tutti possiamo abbattere i muri e portare la voce di una Napoli che non si arrende davanti a queste cattiverie", è il post dei proprietari di Friggipizza a Fuorigrotta, che hanno denunciato il furto provocato tramite scassinamento della saracinesca della rosticceria. Attraverso le telecamere di sorveglianza si potrebbe già risalire agli autori del furto.