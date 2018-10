"Pazzo" per i videogiochi: beccato per la seconda volta 46enne ladro nella Feltrinelli

Era ormai divenuto un “cliente” affezionato della Feltrinelli, L.L., napoletano, classe 1972. L’uomo è stato sorpreso mentre usciva dal negozio della stazione centrale con 9 giochi per consolle elettroniche del valore di 520 euro nascosti in un borsone. Era stato notato da un addetto alla sicurezza prendere i giochi nei pressi di una cassa e pertanto segnalato alla Polfer che lo intercettato e tratto in arresto. Una settimana fa il 46enne, con il medesimo modus operandi, aveva rubato altri giochi per consolle, per un valore di 419 euro, ma era riuscito a farla franca.

Svaligiare lo stesso negozio gli è stato fatale: gli investigatori hanno visionato le immagini dell’impianto di videosorveglianza relative al furto rimasto impunito e lo hanno riconosciuto, denunciandolo anche per questo. Sottoposto a giudizio con rito direttissimo è stato condannato a 6 mesi di reclusione, 200 euro di multa, nonché sottoposto all’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.