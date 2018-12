Furto di energia elettrica nel noto ristorante, denunciato il titolare

I carabinieri della stazione di Licola hanno scoperto un furto di energia elettrica da 113mila euro in un noto ristorante-sala ricevimenti di Pozzuoli. Una persona è stata denunciata e, secondo quanto riportato da Cronaca Flegrea, sarebbero in corso accertamenti su altre due persone. Il furto risalirebbe ad anni precedenti: il locale, infatti, è già chiuso e sottoposto a sequestro per un'inchiesta ancora in corso.