Sant'Arpino, ruba un cavetto e una cuffia wireless: arrestato 34enne

Una cuffia wireless e un cavetto per cellulare: è questo il bottino del furto di un 34enne di Somma Vesuviana, in un negozio di articoli elettronici di Sant’Arpino. All’esterno, però, l'uomo è stato bloccato dai carabinieri della stazione di Arpino di Casoria. I militari lo hanno trovato in possesso della refurtiva, circa 200 euro il valore, nonché di tenaglie e forbici usate per rimuovere i sensori anti taccheggio. Il maltolto è stato restituito al negozio.



L’uomo è stato tratto in arresto per furto aggravato ed è in attesa della celebrazione del rito direttissimo.