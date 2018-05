Furto nell'edicola della metropolitana di Bagnoli: "Rubate caramelle e skifidol"

Un brutto risveglio per il titolare dell'edicola della stazione della metropolitana linea 2 di Bagnoli. L'edicola stava progettando l'inaugurazione, prevista per sabato 26 maggio, così come trapelava dal profilo facebook molto aggiornato. Questa mattina l'amara sorpresa: "Buongiorno un ca##o! Mi hanno derubato stanotte!", scrivono sui social, allegando le foto che vedete. Curioso anche il bottino dei ladri: "Evidentemente sono golosi perché hanno preso caramelle e skifidol", scrive l'amministratore della pagina.