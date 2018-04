Alviti: "Ancora un furto di pneumatici in via nuova Poggioreale"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

Ancora un furto di pneumatici in via nuova Poggioreale. L’ultimo di una lunga serie è stato messo a segno nella notte. I malviventi sono entrati in azione utliizzando la tecnica di sempre: hanno sollevato un’autovettura servendosi di un cric e, nel giro di pochi minuti, sono riusciti a smontare gomme e cerchioni, rigorosamente in lega leggera o in fibra di carbonio e quindi facilmente rivendibili sul mercato nero. L’autovettura “depredata” nella notte era poggiata delicatamente su mattoni in tufo. “Le forze dell’ordine fanno del loro meglio – dicono i cittadini della zona – ma non riescono ad avere la meglio contro questi delinquenti”. Per Giuseppe Alviti, presidente nazionale Guardie giurate particolari, “occorre dare ausilio alle forze dell’ordine, anche attraverso l’utilizzo delle autovetture in dotazione alle guardie giurate, così come contenuto nel protocollo d’intesa “Mille occhi”.

Gallery