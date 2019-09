Ruba un cucciolo di spitz tedesco da un negozio: arrestata

I carabinieri di Giugliano in Campania hanno arrestato una 39enne del posto, già nota alle forze dell'ordine, accusata di aver rubato un cucciolo da un negozio di animali. La donna aveva nascosto il cucciolo di spitz, di razza tedesca di circa 2000 euro di valore, all'interno della propria borza. Il proprietario del negozio si è però accorto delle intenzioni della donna e ha chiamato i carabinieri.

Il cucciolo è stato ritrovato all'interno dell'abitazione della donna, in perfetta salute, ed è stato riconsegnato ai proprietari. La 39enne è sottoposta ai domiciliari in atteso di processo per direttissima.