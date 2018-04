Rubano smartphone e portafogli a una turista kirghisa: arrestati tre giovani nordafricani

I carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli hanno arrestato tre cittadini nordafricani, senza fissa dimora e già noti alle forze dell'ordine, per furto con destrezza: un 21enne di origine tunisina, un 18enne e un 22enne, di origini algerine. Avevano sottratto lo smartphone e il portafogli, contenente documenti, carte di credito e contante, dalla borsa di una turista 50enne kirghisa a passeggio lungo il Corso Garibaldi. In zona erano di pattuglia i motociclisti del nucleo radiomobile che hanno notato i tre e si sono messi al loro inseguimento: uno è stato bloccato in piazza Principe Umberto, altri due hanno corso per un po’ ma sono stati raggiunti dagli “Scorpioni” in via Rosaroll e immobilizzati. La refurtiva è stata recuperata e restituita alla vittima che, peraltro, tra pochi giorni rientrerà a casa e avrebbe incontrato diverse difficoltà senza i propri documenti.

Gli arrestati sono in attesa del giudizio direttissimo.