Rubato computer con dati sensibili al tribunale di Napoli

Allarme sicurezza al tribunale di Napoli dove questa mattina è stato segnalato il furto di un computer. Secondo quanto si apprende è accaduto in un ufficio amministrativo al nono piano della Torre C della struttura giudiziaria. Il computer molto probabilmente conteneva dati sensibili. Sono in corso indagini da parte degli agenti della polizia di Stato. Si vuole comprendere quando, come e da chi è stato portato via il computer.

Su questo punto saranno utili, si spera, le immagini delle telecamere di sorveglianza. Si cerca poi di ricostruire la memoria dell'apparecchiatura elettronica: quali dati poteva contenere per aver attirato l'attenzione dei ladri? Di certo, tra i diversi aspetti da considerare prevale anche quello legato alla sicurezza della struttura giudiziaria, non è la prima volta, infatti, che si verifica un furto di questo tipo.