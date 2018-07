Furto al Comune di Boscoreale: rubati computer

Per fortuna non c'erano documenti fondamentali per la vita dell'ente nei pc rubati questa notte nel comune di Boscoreale. A scoprire il raid sono stati i dipendenti comunali quando sono arrivati questa mattina a lavoro. Ignoti sono entrati nella struttura ed hanno portato via cinque computer. L'attrezzatura era negli uffici a piano terra.

In particolare sono state portate via le macchine dell'ufficio “fiscalità”. I documenti, però, sono in salvo visto che i computer sono collegati ad un cloud interno. Il raid è stato immediatamente denunciato alla stazione dei carabinieri locale. Dure parole di condanna da parte del sindaco Antonio Diplomatico.