Cimitero di Poggioreale: distrutto il “Monumento della sposa”

Ancora un furto nel cimitero di Poggioreale. Ancora una volta vittima è stato il cosiddetto “Monumento della sposa” da cui sono stati sottratti altri pezzi la scorsa notte. A comunicarlo è il rappresentante dell'Efi, Eccellenze funerarie italiane, Francesco Cinque. Dopo il primo raid dello scorso 30 ottobre, un altro pezzo del monumento dal grande valore artistico è stato portato via senza che sia stata opposta alcuna vigilanza contro i malintenzionati.

«Se la stanno portando via a pezzi. Il 30 ottobre, il primo, la scorsa notte, il secondo. In pratica stanno smontando l’intero “Monumento della Sposa” nel cimitero di Poggioreale, un pezzo d’arte secolare che evidentemente è apprezzato più dai ladri che dall’amministrazione comunale. Che però si ricorda bene dei cimiteri quando si tratta di acquisire 90 manufatti e fissare in 150 euro all’anno la multa per le salme non trasferite». Non risparmia note polemiche Cinque che chiede un maggiore impegno e controllo da parte dell'ente comunale di quello che è a tutti gli effetti un bene monumentale cittadino.