Casamicciola, furto nel noto laboratorio di ceramiche

I Carabinieri della Compagnia di Ischia hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari emessa dal GIP di Napoli per furto aggravato, a carico di due persone, per furto in un laboratorio di produzione di ceramiche a Casamicciola.

Il 24 e 30 maggio e il 19 giugno 2016 i due portarono via dal laboratorio e dalla vicina abitazione dei titolari, svariati oggetti in terracotta e in ceramica: un vaso liberty, una meridiana, un altorilievo gigante e un’anfora di tipo egizio. Le indagini dei militari si sono sviluppate grazie alla descrizione fornita da uno dei titolari che aveva visto uno dei ladri durante uno dei colpi nonché acquisendo i filmati di videosorveglianza dell’esercizio e di privati e con il successivo riconoscimento dei ladri in mezzo alle foto della banca dati Forze di Polizia. Sono stati così identificati i complici, l’auto utilizzata per gli spostamenti e l’abitazione di appoggio.