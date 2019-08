Tenta furto a un centro scommesse: bloccato con un piede di porco in mano

Era ancora con il piede di porco in mano mentre provava a forzare la saracinesca di un centro scommesse. Così l'hanno scoperto i carabinieri della radiomobile di Marano che gli hanno stretto le manette ai polsi. Si tratta di un 36enne del posto arrestato con l'accusa di furto con scasso. I carabinieri sono entrati in azione dopo essere stati allertati dal personale di vigilanza del centro scommesse.

Sono riusciti ad arrivare mentre il ladro era ancora in azione bloccandolo in flagranza. In un primo momento il 36enne ha provato a fornire false generalità. Un tentativo vano a seguito del quale è stata scoperta anche tutta l'attrezzatura utilizzata dall'uomo per i suoi colpi. Secondo gli investigatori potrebbe essere coinvolto anche in altri colpi in esercizi commerciali della zona ma su questo serviranno degli approfondimenti investigativi.