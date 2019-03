Ruba cosmetici nel centro commerciale: coppia arrestata

I Carabinieri della stazione di Pompei hanno tratto in arresto un 36enne e la sua compagna, coetanea, entrambi di Sorrento. I militari dell'arma sono intervenuti nel centro commerciale Auchan su via Pontenuovo, traendo in arresto i due dopo aver accertato che erano stati scoperti subito dopo avere perpetrato un furto di cosmetici per 400 euro ai quali avevano rimosso i dispositivi antitaccheggio.

La refurtiva è stata restituita al negozio del centro commerciale. Gli arrestati tradotti ai domiciliari in attesa di rito direttissimo.