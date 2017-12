Colpo-lampo a casa sua, la vittima pubblica il video dei ladri in azione

Ha pubblicato il video del furto subito a casa sua su YouTube, lanciando un appello: "Chi li conosce mi aiuti a trovarli".

L'episodio è avvenuto in pieno giorno a Pompei, in via Pontenuovo. La sua richiesta di aiuto è diventata virale, con l'appello che si è diffuso a macchia d'olio sui social network.

I topi d'appartamento hanno agito il 10 dicembre. Un colpo avvenuto in soli 4 minuti: il video della sorveglianza li immortala fin dal loro arrivo. In cinque arrivano in un'auto nera, entrano, portano via quello che possono e si allontanano in fretta e furia.

L'auto nera è stata segnalata come da giorni nei pressi di via Pontenuovo. Probabilmente i ladri stavano facendo dei sopralluoghi per studiare i movimenti della vittima e pianificare al meglio il loro colpo.