Luigi Sepe, topi d'appartamento a casa del portiere del Napoli

Brutta disavventura per Luigi Sepe, portiere il cui cartellino è di proprietà del Napoli e che ha giocato l'ultima stagione in prestito al Parma.

Il calciatore si è visto il suo appartamento di Napoli svaligiato da una banda di ladri. A darne notizia sui social è stata la moglie dello stesso Sepe, Annalaura.

"Avete visto mai dei ladri – ha scritto la donna – entrare in casa e preparare le tue valige con le tue cose? Profumi, scarpe, borse, vestiti, oro, io sono schifata. Una cosa è certa: molte cose vi sono rimaste in gola perché non avete avuto il tempo e poi perché pensavate di trovare altro. Voi poi, per il resto dovete morire!".