Ruba in un'abitazione, poi scappa tamponando i carabinieri: arrestato

Un 23enne cittadino di origini rumene, domiciliato nel campo rom di Scampia, è stato arrestato per furto in abitazione in concorso, resistenza a pubblico ufficiale e possesso ingiustificato di strumenti atti allo scasso. Il giovane è stato fermato dai Carabinieri a Caserta, dopo aver commesso un furto in un'abitazione. I militari lo hanno sorpreso mentre scavalcava il cancello d'ingresso di uno stabile e, nonostante l'alt imposto, il giovane si dileguava salendo a bordo di un'auto, abbandonato anche dai suoi tre complici che scappavano. Nel tentativo di fuggire il 23enne tamponava l'auto dei carabinieri: a bordo aveva anche un sistema sonoro che simulava il suono della sirena delle forze dell'ordine.