Aveva rubato gioielli in casa di un 29enne: fermato 16enne

Un 16enne si era introdotto con alcuni complici nell'appartamento di un 29enne di Torre del Greco, in via Pagliarone, portando via dei gioielli.

Il giovane è stato fermato dai carabinieri dell’aliquota radiomobile, all'esterno dell'abitazione e arrestato in flagranza di reato (per furto aggravato, resistenza e lesioni).

Il 16enne, domiciliato nel campo nomadi di Secondigliano, nel tentativo di sfuggire ai militari dell'arma, li ha leggermente contusi. I beni sottratti sono stati recuperati dai carabinieri.

E' caccia ai complici.