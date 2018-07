Furto di benzina nel cantiere sulla Tangenziale: è stato il vigilante

Avrebbe dovuto tenere lontani i ladri dal cantiere che sorvegliava, ma è stato lui stesso ad essere colto in flagrante dalla polizia mentre si appropriava del carburante di alcune delle attrezzature che controllava.

Una guardia giurata di 56 anni, vigilante il cantiere dell'Area di servizio di Agnano, è stata denunciata a piede libero per il reato di furto.

Gli agenti, in servizio di perlustrazione sulla Tangenziale, hanno colto l'uomo mentre rubava il carburante di cui era rifornito il gruppo elettrogeno lasciatogli in custodia: lo trasferiva all'interno di una busta di emergenza per il carburante, così da poter poi rifornire la propria auto.