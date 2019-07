Furto in un cantiere in Romagna, arrestati due napoletani

E' giunta alla sala operativa del Commissariato di Polizia di Faenza una segnalazione che indicava la presenza di due persone sospette all’interno di una auto di piccola cilindrata parcheggiata nei pressi di un bar cittadino.

Sul posto si è portato il personale della Squadra Volante e dell’Ufficio Anticrimine del Commissariato, che ha rintracciato l’auto. Gli occupanti sono stati identificati per due cittadini partenopei di 39 anni e 35 anni, entrambi gravati da svariati precedenti di Polizia per reati contro il patrimonio.

All’interno dell’auto era presente una notevole quantità di utensili di tipo professionale, solitamente utilizzati da artigiani nei cantieri; alla richiesta circa il possesso di tale materiale, gli stessi non sono stati in grado di fornire plausibili giustificazioni, dichiarando che tutto il materiale era stato acquistato dagli stessi a Bologna nei pressi della stazione ferroviaria da alcuni nomadi.

Da un successivo controllo di tali utensili - circa 70 pezzi fra trapani, cacciaviti e gli agenti del Commissariato sono riusciti ad accertare che alcuni di questi erano oggetto di furto consumato circa due anni fa all’interno di un cantiere edile di Cesena. Per tale motivo tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro, mentre i due uomini sono stati denunciati a piede libero per il reato di ricettazione in concorso. Il Questore di Ravenna ha emesso nei confronti di entrambi la misura di prevenzione del divieto di ritorno nel Comune di Faenza per il periodo di tre anni.

Fonte: RavennaToday.it.