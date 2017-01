Rubano un cane, poi lo rivendono sul web: denunciati

In quattro hanno rubano un cane dal giardino di un'abitazione a Casola per poi rivenderlo sul web. Il proprietario, dopo averlo cercato nelle vicinanze, aveva denunciato la scomparsa sospetta dell'amico a quattro zampe. I carabinieri sono riusciti così a scoprire i diversi spostamenti della banda di ladri.

La foto del chihuahua, come racconta Metropolis, era finita su un sito di annunci. In vendita per 900 euro il cucciolo era stato acquistato, inconsapevolmente, da una famiglia. Ma la ricostruzione nei dettagli degli inquirenti ha permesso di individuare i responsabili e di riportare il cucciolo al legittimo proprietario.

Quattro le persone denunciate, tutte residenti in una zona periferica di Castellammare di Stabia.