Furto dalla cassaforte della Rai di Napoli: trafugati 12mila euro di buoni pasto

Un bottino per nulla trascurabile, 12mila euro. È il valore di quanto trafugato dagli uffici della Rai di Napoli, in viale Marconi a Fuorigrotta.

Stamane, infatti, è stato scoperto nella sede regionale della televisione di Stato l'ammanco di 2.500 buoni pasto, ticket dal valore appunto di 12mila euro.

I buoni erano custoditi in una cassaforte che non presenta segni di effrazione. Sono al momento in corso indagini ad opera dei carabinieri di Fuorigrotta.