Capri, la coppia ruba occhiali in una boutique: in manette entrambi

Sabato pomeriggio gli agenti del Commissariato di Capri sono intervenuti in una boutique di via Vittorio Emanuele dove una coppia aveva rubato tre paia di occhiali. I due, C.H. e M.D., di 38 e 36 anni, cittadini indiani con precedenti di polizia, sono stati intercettati in Piazza Umberto I dove hanno tentato di sottrarsi al controllo aggredendo i poliziotti. La coppia è stata bloccata ed arrestata per furto aggravato e resistenza a Pubblico Ufficiale.