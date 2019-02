Tenta di derubare una donna all'arrivo della Metro: le urla di una passante allertano la Polizia

Un 32enne di nazionalità senegalese è stato denunciato a Napoli per tentato furto. L'uomo, approfittando della presenza di numerosi viaggiatori in procinto di salire sulla metropolitana in arrivo, ha infilato la mano nella borsa di una donna per derubarla.

Un’altra viaggiatrice, che ha assistito alla scena, ha iniziato ad urlare, richiamando l’attenzione degli agenti della Polizia Ferroviaria che sono immediatamente intervenuti ed hanno bloccato l’uomo.

Le immagini dell’impianto di videosorveglianza hanno confermato la versione della testimone.