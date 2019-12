Tony Cercola, la denuncia: "Nell'autobus hanno rubato i biglietti del mio concerto"

La denuncia, del musicista partenopeo Tony Cercola, è stata ripresa alla Radiazza da Gianni Simioli e da Francesco Borrelli: sono stati rubati numerosi biglietti di un suo concerto all'interno di un autobus di linea dell'Anm.

Mentre era a bordo di un C63, che porta dai Ponti Rossi a Piazza Dante, sono stati sottratti 25 tagliandi per l'esibizione prevista il prossimo 18 gennaio al Teatro Bolivar.

Il consigliere Regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli e lo speaker radiofonico Gianni Simioli hanno stigmatizzato la vicenda: "Gli autobus sono da sempre luogo prediletto dai borseggiatori e questo è un fenomeno che va fermato, attraverso più controlli e pene severe per chi viene colto in fallo. I mezzi di trasporto pubblico devono divenire simbolo di funzionalità e di sicurezza non di degrado e criminalità. Per questo da tempo chiediamo più poteri ai controllori per dargli la possibilità di fermare questi delinquenti e arrestarli".

Dal musicista, storico esponente del Neapolitan Power, l'ironico invito ai ladri di godersi comunque lo spettacolo.