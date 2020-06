Insospettabile ruba bici costosa legata al palo della luce: incastrata da un video

Una 48enne è stata arrestata a Sorrento in quanto nel tardo pomeriggio di ieri nella centralissima piazza Angelina Lauro, avrebbe rubato una bici legata ad un palo della luce con un cavetto antifurto.

Sfruttando l’assenza della proprietaria, la 48enne si è avvicinata alla bici, ha tranciato con una tronchese il cavetto e ha forzato la serratura della batteria. Un cittadino ha assistito alla scena ed ha chiamato il 112.

Un’autoradio del nucleo radiomobile, allertata dal 112, ha bloccato la donna in fuga alla guida della bici. Perquisita, nella borsetta i militari hanno trovato gli arnesi da scasso poco prima utilizzati. I carabinieri hanno acquisito un video per ricostruire l’evento. La bicicletta è stata restituita alla proprietaria. L’arrestata, dopo il rito per direttissima, è stata sottoposta agli arresti domiciliari e con il braccialetto elettronico.