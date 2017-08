Rubano bici elettrica all'ingresso del commissariato: fermati due 15enni

Due minorenni napoletani in vacanza a Ischia hanno rubato nelle scorse ore una bici a trazione elettrica. Il mezzo era stato parcheggiato all'ingresso del commissariato di Polizia pochi minuti prima da una persona che doveva sporgere denuncia per altri fatti.

Gli autori del furto, però, sono stati immortalati dalle telecamere di sorveglianza e rintracciati a poche centinaia di metri dal commissariato. I due quindicenni sono stati così identificati, denunciati per furto aggravato e riconsegnati ai genitori a carico dei quali è scattata una ulteriore segnalazione per abbandono di minori in ordine alla quale si esprimerà successivamente la Procura.