"Easy full", furto al gigante petrolifero: 40 indagati dalla Guardia di Finanza di Napoli

L'operazione “Easy Full” della guardia di finanza di Napoli ha portato al sequestro 4.164 kg di benzina, 7.235 kg di gasolio, 2450 di olio lubrificante, nonché di 20 automezzi e numerosi congegni elettronici per alterare l'erogazione di carburante.

I finanzieri hanno agito nelle province di Napoli, Caserta, Benevento, Avellino, Salerno, Latina, Cosenza e Barletta-Andria-Trani, nei confronti di numerosi distributori di carburante e di una società che costruisce autobotti.

L'indagine, iniziata dal dicembre 2015, è partita da una segnalazione della Q8: è emersa l'esistenza di un gruppo gruppo criminale – composto da autotrasportatori, distributori, e grossisti di carburante – che sottraeva prodotti petroliferi al colosso del Kuwait per rivenderlo a distributori compiacenti. Per i 40 indagati l'accusa è di associazione per delinquere, furto e sottrazione al pagamento dell'accisa.