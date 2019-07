Napoletani 'pirati': salgono sulla barca arenata e rubano: denunciati padre e figlio

Due napoletani sono stati denunciati a Stromboli (Isole Eolie, Messina) per il furto avvenuto in una barca a vela. Il racconto è riportato dal Quotidiano del Sud. La barca a vela, di 16 metri, si era arenata in rada a Stromboli. Il capitano inglese restava sull'isola a guardia della barca, destinata alla rottamazione. L'uomo, John Taylor, che aveva speso tutti i suoi soldi per la barca, con il sogno di girare il mondo - abbandonando anche il lavoro - ha dovuto subire la beffa del furto. I due napoletani sono saliti a bordo e hanno smontato bussole, gps, cime e altre cose.

Si tratterebbe di due velisti napoletani, anche loro in rada a poche centinaia di metri dalla barca. Il 'capo pirata', 50 anni, è salito a bordo con il figlio di 14 anni.