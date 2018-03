Villaricca, sfondano la saracinesca con l'auto e fanno razzia nel noto bar

È avvenuto tutto la scorsa notte, ma il titolare se n'è accorto soltanto poche ore fa: dei malviventi hanno sfondato la saracinesca del suo bar con un'auto, e hanno fatto razzia di quanto era all'interno dell'esercizio commerciale.

L'episodio, riportato dal Meridiano, è avvenuto in centro a Villaricca: colpito il noto bar Maione. Non è chiaro quanto i ladri abbiano portato via. Nel locale non c'erano videocamere di sorveglianza, cosa che renderà più complicato il lavoro per gli inquirenti. Verranno comunque acquisite le immagini registrate dalle camere di sicurezza in zona.