Poggiomarino, sradicano un bancomat contenente migliaia di euro

Ignoti hanno strappato e portato via la cassa automatica ATM di una filiale di banca in via Roma, a Poggiomarino. Secondo quanto ricostruito dal Fatto Vesuviano, la banda ha agito di notte, riuscendo a portare via il macchinario, contenente decine di migliaia di euro, sradicando l'intera parete. Indagano i carabinieri delle locale tenenza. Bisognerà affidarsi alle telecamere di videosorveglianza per cercare di ricostruire l'accaduto e provare a individuare i malviventi.