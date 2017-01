Ladri di banche beffati: portano via una cassaforte vuota

Ladri beffati, la notte scorsa, nel loro tentativo di derubare un istituto di credito in via Arenaccia.

Entrati nella banca dopo avere forzato una porta antipanico, hanno portato via la cassaforte. Si sono accorti del fatto che fosse vuota troppo tardi: era antiquata ed il dirigente della filiale aveva deciso di liberarsene. Sull’accaduto sono in corso indagini.

Sempre la scorsa notte sono stati registrati altri due tentativi di colpi in banca, anch'essi falliti. Uno alle Poste di via Giulio Cesare a Fuorigrotta, il secondo – sempre nel quartiere flegreo – alla Banca Popolare di Romagna in via Francesco Degni.