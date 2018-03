Banda del buco, colpo nel cuore di Napoli: bottino da 80mila euro

Ancora un colpo in banca con la tecnica "del buco" in città, questa volta in pieno centro: i malviventi hanno infatti preso di mira la filiale Cariparma di via Benedetto Croce.

La rapina è avvenuta nel pomeriggio di ieri, intorno alle 16.30. Come riportato dal Mattino, sono spuntati dal pavimento, hanno minacciato i dipendenti facendosi consegnare i soldi delle casse e sarebbero fuggiti esattamente da dove venivano.

I rapinatori, almeno in quattro, erano armati di pistole, e pare abbiano portato via circa 80mila euro.

Sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia Centro: sono già state acquisite le immagini di sicurezza e sono partiti controlli in zona e nel sottosuolo.