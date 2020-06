Furti d'auto in 60 secondi: arrestati i maghi del cavallo di ritorno

I Carabinieri della Stazione di San Vitaliano hanno dato esecuzione a una ordinanza cautelare nei confronti di due indagati e, rispettivamente, la misura degli arresti domiciliari e quella del divieto di dimora nel Comune di Nola nei confronti di altri due concorrenti. La gang, tra novembre 2019 e marzo 2020, si è resa responsabile, a vario titolo, di estorsioni col metodo del cavallo di ritorno, furti aggravati e ricettazione di veicoli.

Le indagini hanno permesso di fotografare il modus operandi dei criminali. I furti di automobili venivano eseguiti in tempi record sulla pubblica via e nei parcheggi del centro commerciale Vulcano Buono di Nola. Le vetture erano occultate mediante la collaborazione di diversi soggetti. La richiesta in denaro per le vittime si aggirava dai 250,00 ai 2.500 euro. I furti venivano effettuati mediante l’illecito utilizzo di centraline clonate che garantivano la perfetta duplicazione dei sistemi elettronici di accensione degli automezzi in soli sessanta secondi. Numerosi sono gli episodi accertati.