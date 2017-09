Sorpresi a rubare in un'auto a due passi dall'hotel: tre arresti

Questa notte gli agenti della Polizia di Stato - Pattuglia “Nibbio 7” dell’Ufficio di Prevenzione Generale hanno arrestato un 27enne tunisino, pregiudicato, un tunisino di 32 anni e un giovane di 26 anni, nato in Marrocco, responsabili di furto aggravato e danneggiamento.

Mentre passavano sulla via Cristoforo Colombo, all’altezza dell’Hotel Romeo, i poliziotti sono stati allertati dalla G.P.G in servizio presso la struttura recettiva ed hanno scorto i tre cittadini extracomunitari che avevano rotto il vetro posteriore di una auto Toyota Aygo, li parcheggiata ed avevano portato via un borsone di tessuto, di colore rosso e blu .

All’arrivo dei poliziotti hanno tentato la fuga ma sono stati bloccati e nella loro disponibilità.

I tre sono stati condotti presso gli Uffici di polizia e saranno giudicati domani con rito direttissimo.