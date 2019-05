Prova a rubare un'auto: fermato in tempo dalla polizia

Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, sezione volanti, hanno arrestato un 37enne, con precedenti di polizia, responsabile di tentato furto aggravato. Ieri sera i poliziotti sono intervenuti, su segnalazione della sala operativa, a via Barbagallo dove hanno sorpreso il 37enne armeggiare all’interno di una vettura parcheggiata.

L'arresto

L'uomo, già noto alle forze dell’ordine, dopo una breve fuga è stato bloccato. Da un controllo all’interno del giubbotto che indossava sono stati rinvenuti degli attrezzi utilizzati per lo scasso. L’uomo è stato arrestato in attesa del processo del rito per direttissima.