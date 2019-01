Rubano una “Panda” e fuggono a fari spenti nella notte

Un 25enne e un 21enne sono stati arrestati per furto aggravato dai carabinieri. Dopo aver rubato una “Panda” che un 24enne del luogo aveva parcheggiato sotto casa, si sono allontanati passando per il centro cittadino, sorpassando tutte le auto in coda su via Roma e nel farlo erano a fari spenti, alle 2 di notte.

I due sono stati fermati e controllati: nel giro di pochi minuti è stato accertato che l’auto era rubata ed i ragazzi sono stati trovati in possesso di arnesi da scasso. L’auto è stata restituita all’avente diritto.